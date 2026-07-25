В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорт Ярославля временно не принимает и не выпускает самолеты

Аэропорт Ярославля временно прекратил прием и отправку авиарейсов в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) в Telegram-канале.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации подчеркнули, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. При этом точную причину введения ограничений пресс-служба ведомства не назвала.

25 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. При этом общее количество ликвидированных за время СВО дронов достигло 189 475.

В случае введения ограничений на работу в аэропортах, которые нередко связаны с угрозой БПЛА, рейсы могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минтрансе отчитались о всплеске хакерских атак на транспортную инфраструктуру РФ.