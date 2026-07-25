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Армия

Российские военные за сутки сбили более тысячи беспилотников ВСУ в зоне СВО

Минобороны: российские силы ПВО за сутки сбили 1060 дронов и 8 авиабомб ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает в мессенджере «Макс» пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, силы Черноморского флота РФ в акватории Черного моря ликвидировали украинский безэкипажный катер.

По данным ведомства, с начала СВО украинская армия потеряла 673 самолета, 284 вертолета, 189 475 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 305 танков и другой техники.

Утром 25 июля в министерстве обороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали почти 330 украинских беспилотников над территорией страны

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщали, что российские силы противовоздушной обороны в течение недели уничтожили 5249 БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее ВСУ атаковали НПЗ в Тюменской области.

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