Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается сильная жара на выходных

Гидрометцентр: сильная жара ожидается на выходных в Калмыкии и Башкортостане
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В восточной части Калмыкии температура воздуха в выходные достигнет 42 °C. Об этом рассказали РИА Новости в Гидрометцентре России.

«В период 13-18 часов 25 и 26 июля в восточной половине Калмыкии ожидается сильная жара. Температура воздуха будет до 42 °C тепла», — уточнили в организации.

Как отметили синоптики, сильная жара также ожидается в Башкортостане в воскресенье и в понедельник, 26 и 27 июля. Столбики термометров покажут до 38 °C.

24 июля синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в ближайшую неделю в столичном регионе не прогнозируется аномальная жара, которая накрыла в этом сезоне Европу. Погода будет соответствовать климатической норме, почти каждый день будут идти небольшие осадки.

До этого главный врач городской поликлиники № 220 ДЗМ Анна Косенкова рассказала, что тепловой стресс является одной из главных опасностей, которые подстерегают людей в летнее время. Это состояние, когда организм получает и производит больше тепла, чем способен отдать.

Ранее синоптик Старков раскрыл, где в августе будет больше всего дождей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!