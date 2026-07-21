Назван самый дождливый регион в августе 2026 года

Синоптик Старков: в августе больше всего дождей будет в Дальневосточном регионе

В августе 2026 года наибольшее количество дождей ожидается в Дальневосточном регионе. Об этом газете «Известия» сообщил ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков.

«В августе самым дождливым станет Дальневосточный регион. Это связано с тем, что дальневосточный муссон входит в активную фазу. Уровень осадков в этом регионе будет около нормы. Но всегда есть риск», — рассказал специалист.

При этом эксперты подчеркнули, что на Дальнем Востоке август становится пиком муссонной активности. В этом месяце в регионе обычно происходит усиление циркуляции воздушных масс, в результате чего формируются мощные дождевые облака, а погода становится особенно нестабильной.

В это время вероятны сильный ветер, проливные дожди и штормы. При этом затяжные и интенсивные осадки приводят к увеличению риска чрезмерного увлажнения почвы и выхода рек из берегов.

Ведущий специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова до этого сообщила, что в августе в Москве и Подмосковье ожидаются преимущественно краткосрочные осадки, которые могут переходить в ливни. По ее словам, даже дождь продолжительностью от 5 до 10 минут способен отличаться высокой интенсивностью.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на лето в разных регионах России.