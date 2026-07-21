Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Назван самый дождливый регион в августе 2026 года

Синоптик Старков: в августе больше всего дождей будет в Дальневосточном регионе
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В августе 2026 года наибольшее количество дождей ожидается в Дальневосточном регионе. Об этом газете «Известия» сообщил ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков.

«В августе самым дождливым станет Дальневосточный регион. Это связано с тем, что дальневосточный муссон входит в активную фазу. Уровень осадков в этом регионе будет около нормы. Но всегда есть риск», — рассказал специалист.

При этом эксперты подчеркнули, что на Дальнем Востоке август становится пиком муссонной активности. В этом месяце в регионе обычно происходит усиление циркуляции воздушных масс, в результате чего формируются мощные дождевые облака, а погода становится особенно нестабильной.

В это время вероятны сильный ветер, проливные дожди и штормы. При этом затяжные и интенсивные осадки приводят к увеличению риска чрезмерного увлажнения почвы и выхода рек из берегов.

Ведущий специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова до этого сообщила, что в августе в Москве и Подмосковье ожидаются преимущественно краткосрочные осадки, которые могут переходить в ливни. По ее словам, даже дождь продолжительностью от 5 до 10 минут способен отличаться высокой интенсивностью.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на лето в разных регионах России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!