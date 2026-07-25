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Общество

Власти Запорожской области объявили день траура после теракта в Кирилловке

Балицкий: 26 июля объявлено днем траура в Запорожской области
Следственный комитет Российской Федерации

В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кирилловке. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале в «Максе».

«В связи с трагедией, 26 июля 2026 года объявлено днем траура на территории Запорожской области», — написал он.

По последним данных региональных властей, в результате атаки ВСУ ранены 19 мирных жителей, 12 погибли. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка. Как сообщал до этого Балицкий, специалисты МЧС России завершили работы на месте трагедии.

В настоящий момент с семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают все возможное для спасения пострадавших, рассказал Балицкий.

Атака на турбазы в Кирилловке произошла в ночь на субботу, 25 июля. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим и родственникам жертв будет оказана необходимая помощь. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова осудила удар ВСУ по турбазам в Запорожской области.

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