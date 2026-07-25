Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Во Франции сократили один этап легендарной «Тур де Франс» на фоне пожаров

Во Франции сократили последний этап велогонки Тур де Франс из-за лесных пожаров
Global Look Press

Во Франции сократили организаторы легендарной велогонки «Тур де Франс» сократили ее последний этап из-за лесных пожаров. Об этом сообщила префектура полиции Парижа, передает ТАСС.

«Поскольку множество пожаров затронули территорию европейской части страны и особенно [департамент] Жиронда, спасательные службы полностью посвятили усилия борьбе с этим стихийным бедствием, а силы внутренней безопасности занимаются защитой граждан в этих зонах», — гласит коммюнике.

В связи с этим решением 21-й этап соревнования сократили со 133 до 89 км.

Накануне газета Le Figaro со ссылкой на сведения спутниковой системы Евросоюза Effis писала, что во Франции выгорели рекордные 42 тысячи гектаров территорий по данным на середину июля. Один из крупнейших пожаров бушует на юго-западе Франции в департаменте Жиронда, где уже эвакуированы около 20 тысяч человек. Площадь пожара приближается к пяти тысячам гектаров. По предварительным данным, причиной возгорания стала кусторезная машина, работавшая в местных сосновых лесах.

Ранее фермеры во Франции заявили о дефиците лука из-за сильной жары.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!