Во Франции сократили один этап легендарной «Тур де Франс» на фоне пожаров

Во Франции сократили организаторы легендарной велогонки «Тур де Франс» сократили ее последний этап из-за лесных пожаров. Об этом сообщила префектура полиции Парижа, передает ТАСС.

«Поскольку множество пожаров затронули территорию европейской части страны и особенно [департамент] Жиронда, спасательные службы полностью посвятили усилия борьбе с этим стихийным бедствием, а силы внутренней безопасности занимаются защитой граждан в этих зонах», — гласит коммюнике.

В связи с этим решением 21-й этап соревнования сократили со 133 до 89 км.

Накануне газета Le Figaro со ссылкой на сведения спутниковой системы Евросоюза Effis писала, что во Франции выгорели рекордные 42 тысячи гектаров территорий по данным на середину июля. Один из крупнейших пожаров бушует на юго-западе Франции в департаменте Жиронда, где уже эвакуированы около 20 тысяч человек. Площадь пожара приближается к пяти тысячам гектаров. По предварительным данным, причиной возгорания стала кусторезная машина, работавшая в местных сосновых лесах.

Ранее фермеры во Франции заявили о дефиците лука из-за сильной жары.