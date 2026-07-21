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Общество

Фермеры во Франции заявили о дефиците лука из-за сильной жары

Во Франции из-за жары появился дефицит лука и других овощей
Antonina Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Французские фермеры предупредили о серьезном дефиците лука и других овощей после трех мощных волн жары, которые уничтожили значительную часть урожая по всей стране, пишет Daily Mail.

По данным отраслевой ассоциации Vegetables of France, температура, местами достигавшая 44 градусов, привела к массовой потере сельскохозяйственных культур. В некоторых секторах потери могут составить до 50% годового урожая.

Сильнее всего пострадали лук, чеснок, шалот, морковь, лук-порей, различные виды салата, а также клубника и черника. Производители предупреждают, что в ближайшие недели покупатели могут заметить нехватку свежих овощей на полках магазинов.

Представители отрасли назвали нынешний сезон «ужасным годом». По их словам, только по отдельным культурам уже потеряны тысячи тонн продукции, а общий ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

Ситуацию усугубляет продолжающаяся засуха. Из-за нехватки влаги фермеры не могут заново засеять поля, а жара сопровождается сухими ветрами, которые буквально высушивают растения быстрее, чем их корни успевают получать воду из почвы.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары производство сыра пармезан оказалось под угрозой.

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