Мирные жители пострадали в Ростовской области во время ночной атаки ВСУ

Пять человек пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и один житель Красносулинского района.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили над регионом как украинские дроны, так и ракеты. Из-за действий ВСУ были повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, склады, коммерческие объекты и строящиеся здания в Железнодорожном и Советском районах. На некоторых объектах начались пожары, прибывшие на место огнеборцы уже ликвидировали возгорания.

В Мясниковском районе выявили повреждение коммерческих объектов, а в Азовском районе — административного здания и частного жилого дома. Последний загорелся из-за падения осколков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), но пожар уже потушили.

Кроме того, ВСУ повредили инфраструктуру и административное здание пункта пропуска «Новошахтинск» в Красносулинском районе. На этом фоне там было ограничено движение автомобильного транспорта.

Ранее в Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от БПЛА.