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Политика

Посол рассказал о действиях МИД РФ после атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

Мирошник: МИД РФ соберет доказательную базу по атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке
Нина Зотина/РИА Новости

Российская сторона соберет доказательную базу по атаке украинских войск на туристические базы в Запорожской области и передаст информацию международным структурам. Об этом журналистам ТАСС рассказал посол по особым поручениям министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник.

«Преднамеренность [удара] здесь совершенно понятна и не требует дополнительных доказательств. Все материалы мы сейчас детально собираем, они обязательно будут переданы нашим представителям на международных площадках», — сообщил дипломат.

Как он сказал, вся международная общественность должна знать об этой атаке.

Мирошник назвал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжким военным преступлением, поскольку им было известно, что целью являются гражданские объекты. По словам посла, тот факт, что туристические базы никак не могли выступать в качестве военной цели, подтверждает наличие детей среди пострадавших.

Туристические базы в поселке Кирилловка в Запорожской области подверглись атаке в ночь на 25 июля. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, травмы получили 14 человек — трое несовершеннолетних и 11 взрослых. Еще восемь человек, включая двух детей, спасти не удалось. Сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области.

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