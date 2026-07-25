В Индии прекратились протесты студентов на фоне скандала с экзаменами

Представители студенческого протестного движения Cockroach Janta Party пришли к соглашению с властями Индии — протесты в стране прекращаются. Заявление об этом сделал представитель движения Ашутош Ранка на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Все наши требования были приняты, поэтому мы призываем протестующих немедленно прекратить акцию и мирно вернуться домой. О нашей дальнейшей стратегии и других вопросах мы сообщим дополнительно. Но мы настоятельно просим протестующих немедленно разойтись», — сказал он.

23 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в стране создадут суды для ускоренного привлечения к ответственности виновных в утечке экзаменационных материалов, вызвавшей общественный резонанс. Премьер также добавил, что он уже поручил правительству предпринять необходимые для реализации решения меры.

В Нью-Дели сохраняется напряженность после несанкционированного марша Chalo Sansad, организованного Cockroach Janta Party 20 июля. Тысячи протестующих тогда направились к зданию парламента, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана и проведения реформ в системе государственных экзаменов.

Ранее глава Минобразования Индии подал в отставку.