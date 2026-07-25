Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Индии прекратились протесты студентов на фоне скандала с экзаменами

В Индии протестующие студенты договорились с властями
Adnan Abidi/Reuters

Представители студенческого протестного движения Cockroach Janta Party пришли к соглашению с властями Индии — протесты в стране прекращаются. Заявление об этом сделал представитель движения Ашутош Ранка на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Все наши требования были приняты, поэтому мы призываем протестующих немедленно прекратить акцию и мирно вернуться домой. О нашей дальнейшей стратегии и других вопросах мы сообщим дополнительно. Но мы настоятельно просим протестующих немедленно разойтись», — сказал он.

23 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в стране создадут суды для ускоренного привлечения к ответственности виновных в утечке экзаменационных материалов, вызвавшей общественный резонанс. Премьер также добавил, что он уже поручил правительству предпринять необходимые для реализации решения меры.

В Нью-Дели сохраняется напряженность после несанкционированного марша Chalo Sansad, организованного Cockroach Janta Party 20 июля. Тысячи протестующих тогда направились к зданию парламента, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана и проведения реформ в системе государственных экзаменов.

Ранее глава Минобразования Индии подал в отставку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!