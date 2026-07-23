В Индии создадут суды для наказания виновных в утечке экзаменационных материалов

Моди: в Индии появятся суды для ускоренного решения проблемы с экзаменами

В Индии создадут суды для ускоренного привлечения к ответственности виновных в утечке экзаменационных материалов, вызвавшей общественный резонанс. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в социальной сети X.

«Мы решили учредить суды ускоренного производства для быстрого и жесткого наказания всех причастных к утечке экзаменационных материалов», — написал глава индийского кабмина.

Моди добавил, что он уже поручил правительству предпринять необходимые для реализации решения меры.

Несколькими часами ранее власти Индии распорядились временно отключить услуги мобильного интернета в центре Нью-Дели на фоне протестов местных жителей. Распоряжение получили местные телекоммуникационные компании.

В Нью-Дели сохраняется напряженность после несанкционированного марша Chalo Sansad, организованного молодежным движением Cockroach Janta Party (CJP) 20 июля. Тысячи протестующих направились к зданию парламента, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана и проведения реформ в системе государственных экзаменов.

Ранее в США полиция применила слезоточивый газ против протестующих.