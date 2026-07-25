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Общество

Глава Минобразования Индии подал в отставку

Министр образования Индии Прадхан подал в отставку на фоне протестов
The India Today Group/Global Look Press

Глава Минобразования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне студенческих протестов из-за утечки экзаменационных материалов. Пост об этом появился на его странице в соцсети Х.

«Я направил заявление об отставке уважаемому премьер-министру [Нарендре Моди]», — написал он.

23 июля Моди сообщил, что в Индии создадут суды для ускоренного привлечения к ответственности виновных в утечке экзаменационных материалов, вызвавшей общественный резонанс. Премьер также добавил, что он уже поручил правительству предпринять необходимые для реализации решения меры.

Незадолго до этого власти страны распорядились временно отключить услуги мобильного интернета в центре Нью-Дели на фоне протестов местных жителей. Распоряжение получили местные телекоммуникационные компании.

В Нью-Дели сохраняется напряженность после несанкционированного марша Chalo Sansad, организованного молодежным движением Cockroach Janta Party (CJP) 20 июля. Тысячи протестующих направились к зданию парламента, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана и проведения реформ в системе государственных экзаменов.

Ранее в США полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

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