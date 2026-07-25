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Общество

В Кировской области примут дополнительные меры для защиты жителей и предприятий

Соколов: в Кировской области усилят защиту людей и предприятий после удара ВСУ
Bulkin Sergey/Global Look Press

В Кировской области повысят защищенность людей и предприятий после атаки украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что провел оперативное совещание, в ходе которого принят ряд решений по усилению антитеррористической защищенности Кировской области с учетом изменений тактики ВСУ.

Соколов поручил членам правительства при взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и Минобороны определить и принять меры для повышения уровня защиты жителей региона и предприятий.

25 июля помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах Кирова проходят лечение 13 пострадавших при атаке украинских войск. Состояние одного из пострадавших — крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии, добавил Кузнецов.

Изначально сообщалось, что шесть человек получили несовместимые с жизнью травмы. Позже Соколов заявил, что один из них оказался жив. Мужчина находился под завалами и не выходил на связь.

Ранее СК РФ показал видео последствий теракта на турбазе в Запорожье.

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