В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Киров

Минздрав: один пострадавший от атаки на Киров все еще в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших от атаки ВСУ в Кирове находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов беседе с ТАСС.

«В больницах Кирова проходят лечение 13 пострадавших при ударе укронацистов. Состояние одного, из пострадавших - крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Еще четверо - в тяжелом состоянии», — сказал он.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове утром 24 июля. Изначально сообщалось, что шесть человек получили несовместимые с жизнью травмы.

25 июля глава региона Александр Соколов заявил, что один из них оказался жив. Мужчина находился под завалами и не выходил на связь. Как рассказал губернатор, он представил к государственным наградам всех, кого спасти не удалось. Эти люди являются героями трудового фронта, объяснил глава региона свое решение.

Ранее в Кировской области в связи с атакой ВСУ объявили траур.