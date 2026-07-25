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Общество

В Кирове один из считавшихся погибшим после атаки ВСУ оказался жив

Соколов: в результате удара ВСУ по предприятию в Кирове погибли пять человек
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Пять, а не шесть человек погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Кирове. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Кировской области Александр Соколов.

Он рассказал, что следователи в настоящее время устанавливают обстоятельства гибели мирных жителей.

«Слава Богу, погибших на месте не шесть, а пять человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, все погибшие при ударе ВСУ по предприятию являются героями трудового фронта. В связи с этим Соколов представил их к государственным наградам.

24 июля украинские военные нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове. Изначально сообщалось о шестерых погибших. Еще 26 человек получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия выезжали специалисты оперативных и экстренных служб. При этом жители города пожаловались, что им не приходили предупреждения об опасности. Как они рассказали, в населенном пункте не работали сирены, а на телефоны не поступали SMS об угрозе.

Ранее в Кировской области после атаки ВСУ объявили трехдневный траур.

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