Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В СК высказались по поводу приговора виновным в крушении батискафа с россиянами

СК: приговор по крушению батискафа в Египте несоизмерим с масштабом трагедии
Максим Блинов/РИА Новости

Ответственные за катастрофу прогулочного батискафа «Синдбад» у побережья Хургады, в результате которой не выжили семь граждан России, получили минимальные сроки заключения и штрафы, что явно не соответствует тяжести происшествия. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виталий Саксин.

«Вынесенный приговор — незначительные сроки лишения свободы и штраф — на наш взгляд, абсолютно несоизмерим с масштабом трагедии. Для нас основная версия крушения остается неизменной и связана именно с грубейшими нарушениями, допущенными этими лицами, и полным пренебрежением правилами безопасности», — отметил он.

Инцидент произошел 27 марта в километре от берега египетского курорта Хургада. Один из пилотов не смог справиться с управлением и столкнулся с рифом. В результате батискаф перевернулся, что привело к разгерметизации салона. Пострадали 39 граждан России, семь из которых не выжили.

Следственный комитет России инициировал уголовное дело по данному факту, касающееся нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалось, что российские туристы почти сутки не могут вылететь из Турции в Москву.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!