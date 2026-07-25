В СК высказались по поводу приговора виновным в крушении батискафа с россиянами

Ответственные за катастрофу прогулочного батискафа «Синдбад» у побережья Хургады, в результате которой не выжили семь граждан России, получили минимальные сроки заключения и штрафы, что явно не соответствует тяжести происшествия. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виталий Саксин.

«Вынесенный приговор — незначительные сроки лишения свободы и штраф — на наш взгляд, абсолютно несоизмерим с масштабом трагедии. Для нас основная версия крушения остается неизменной и связана именно с грубейшими нарушениями, допущенными этими лицами, и полным пренебрежением правилами безопасности», — отметил он.

Инцидент произошел 27 марта в километре от берега египетского курорта Хургада. Один из пилотов не смог справиться с управлением и столкнулся с рифом. В результате батискаф перевернулся, что привело к разгерметизации салона. Пострадали 39 граждан России, семь из которых не выжили.

Следственный комитет России инициировал уголовное дело по данному факту, касающееся нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалось, что российские туристы почти сутки не могут вылететь из Турции в Москву.