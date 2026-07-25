Российские туристы почти сутки не могут вылететь из Турции в Москву

«Осторожно, новости»: рейс из Даламана во Внуково задержали почти на 20 часов

Вылет рейса TK3120 крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Даламана в московский аэропорт Внуково задерживают уже почти 20 часов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жалобы пассажиров.

Вчера они явились в аэропорт Даламана из расчета, что самолет вылетит в соответствии с расписанием — в 17:25 по местному времени (совпадает с московским), — но лишь после регистрации и сдачи багажа узнали о переносе на сегодняшнее утро.

Пассажиры, среди которых много организованных туристов с путевками, пожаловались, что туроператор отказался бесплатно разместить их в отелях на ночь под предлогом отсутствия номеров в высокий сезон. Они дважды получили питание от авиаперевозчика, но всю ночь вынуждены были провести в аэропорту.

Сегодня в 06:45 состоялась посадка в самолет, но после длительного ожидания в салоне без какой-либо информации от экипажа пассажиров снова отправили в терминал.

По словам одного из путешественников, представители Turkish Airlines якобы объяснили вчерашнюю задержку проблемами в московском аэропорту, а сегодняшнюю — технической неисправностью. При этом, как утверждает собеседник канала, авиакомпания отказалась выдать официальный документ о поломке своего самолета — предположительно из-за нежелания платить компенсации.

По последним данным, представитель турагентства встретилась с пассажирами в аэропорту и заявила, что их отправят в Россию другим бортом, потому что починка неисправного займет слишком много времени.

Ранее в Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за ограничений.