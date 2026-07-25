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Фейерверк в честь 440-летия Тюмени отменили из-за беспилотной угрозы

Мэр Тюмени объявил об отмене фейерверка на 440-летие города из-за угрозы БПЛА
PavelChigir/Shutterstock/FOTODOM

Жители Тюмени останутся без запланированного праздничного фейерверка в честь 440-летия города, которое отмечается в областном центре сегодня — 25 июля. Об этом объявил информационный центр правительства Тюменской области в своем Telegram-канале.

Из сообщения следует, что решение отменить фейерверк было принято мэром города Максимом Афанасьевым.

«Обращаем ваше внимание, что запланированный праздничный фейерверк сегодня проводиться не будет. Спасибо за понимание и терпение», — обратился он к горожанам.

При этом, по словам Афанасьева, работа праздничных площадок под открытым небом постепенно возобновляется. Ранее ее приостанавливали из-за объявленного губернатором Тюменской области Александром Моором режима беспилотной угрозы.

Судя по программе праздничных мероприятий, сегодня — главный день празднования 440-летия Тюмени. Масштабное пиротехническое шоу — фестиваль фейерверков «Фантазия огня» — должно было состояться на правом берегу реки Туры и стать завершением юбилейной программы.

Ранее было раскрыто число сбитых за ночь над Россией украинских беспилотников.

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