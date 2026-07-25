Уличные мероприятия на День города в Тюмени приостановили из-за угрозы БПЛА

Жители Тюмени останутся без массовых мероприятий под открытым небом из-за беспилотной угрозы. Это решение принял мэр города Максим Афанасьев, сообщил информационный центр правительства Тюменской области в своем Telegram-канале.

Обращаясь к горожанам, Афанасьев отметил, что из-за объявленного сегодня режима беспилотной опасности местные власти были вынуждены принять решение о «приостановке» всех праздничных мероприятиях в честь Дня города, запланированных к проведению на открытых площадках.

«Будем мониторить ситуацию, в случае снятия угрозы информация будет доведена до жителей. Предлагаю не создавать панику и соблюдать необходимые меры безопасности», — заявил градоначальник.

Тех мероприятий, которые согласно плану празднования Дня города в Тюмени проводятся в закрытых помещениях, решение о «приостановке» не коснулось.

О введении режима беспилотной угрозы в Тюмени сообщил глава области Александр Моор в своем Telegram-канале. Он пояснил, что эта мера носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности горожан. В 13:22 угроза была отменена.

Среди праздничных мероприятий под открытым небом в Тюмени были запланированы выступление ансамбля «Песняры» и вечернее шоу Полины Гагариной на площади 400-летия Тюмени, книжный фестиваль «Пикник книг», ремесленная «Тюмень мастеровая», «Танцующий город» и гастрофестиваль «Вкусная Тюмень» с приготовлением огромного торта, а также историческое шоу на набережной Туры, посвященное высадке первых воевод в XVI веке.

Ранее в Тюмени устранили мужчину, который готовил теракт на предприятии по заказу Киева.