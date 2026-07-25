Квартиру композитора Игоря Крутого в Майами арестовали

Квартиру композитора Игоря Крутого в американском Майами арестовали из-за обвинений в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о жилье площадью 450 кв. м, которое музыкант приобрел за $7,5 млн. Недвижимость расположена на частном острове в одном из самых дорогих районов, куда можно добраться только на пароме или вертолете. Сейчас стоимость квартиры оценивается почти в $14 млн, ее содержание обходится примерно в $140 тыс. в год.

К обвинению певца в мошенничестве привела попытка миллиардера Олега Бурлакова купить недвижимость через доверительный фонд. Соглашение сорвалось после ухода Бурлакова из жизни. Позже сестра и дочери предпринимателя обвинили семью Крутого в мошенничестве, заявив, что средсьва за жилье передали, а право собственности не получили. Осенью прошлого года американский суд наложил арест на квартиру, ее невозможно продать, подарить или переоформить на другое лицо, но можно сдавать в аренду.

Сейчас дело заморожено из-за решения вопросов о наследстве Бурлакова в Великобритании, Монако и Латвии.

21 июля Mash сообщал, что 92‑летняя мать композитора Игоря Крутого Светлана стала обладательницей трехкомнатной квартиры в Майами всего за $100. Квартиру ей продала родная дочь, 66‑летняя Алла Баратта. Как утверждал канал, таким образом семья рассчитывала оптимизировать налоговую нагрузку.

Ранее Киркоров продал особняк за $100 ради гражданства США.