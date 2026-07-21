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Культура

СМИ: семья Крутого повторила схему Киркорова с недвижимостью в США

Mash: мать Игоря Крутого стала владелицей трешки в Майами за $100
Нина Зотина/РИА «Новости»

92‑летняя мать композитора Игоря Крутого Светлана стала обладательницей трехкомнатной квартиры в Майами всего за $100. Об этом сообщает Mash.

Квартиру ей продала родная дочь, 66‑летняя Алла Баратта. Как утверждает Telegram-канал, таким образом семья рассчитывала оптимизировать налоговую нагрузку.

Сделка была оформлена сразу после празднования дня рождения Светланы Крутой. В тот же день Баратта приобрела еще одну квартиру в том же доме за те же символические $100. Продавцом выступила принадлежащая ей компания TOC PH, которая прежде использовалась семьей для закупок итальянской мебели.

СМИ сообщают, что у семьи Крутых уже есть две квартиры в Санни-Айлс-Бич, известном как «Маленькая Москва». Площадь квартир составляет 323 и 258 кв. м, а их рыночная стоимость — около $3,5 и $2,8 миллиона соответственно. Ежегодные налоги на эти объекты недвижимости составляют примерно $83 тысячи, что эквивалентно 6,5 миллиона рублей.

До этого аналогичную схему использовал Филипп Киркоров: он переоформил свою американскую недвижимость на детей, установив номинальную стоимость сделки в 100 долларов.

Ранее сообщалось, что Наташе Королевой повысили налог на квартиру в США.

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