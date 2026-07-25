В Свердловской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Денис Паслер.

По его словам, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Паслер призвал население сохранять спокойствие и бдительность.

Губернатор добавил, что в целях безопасности в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Он также предупредил, что нельзя притрагиваться к обломкам беспилотников или пытаться перемещать их, а также снимать на камеру и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или дронах.

Обо всех подозрительных объектах необходимо сообщать по единому номеру 112, напомнил Паслер.

До этого сообщалось, что в аэропортах Казани и Кирова ввели временные ограничения на полеты из-за угрозы атаки беспилотников.

Также ограничения ввели в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Пензы, Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Чебоксар и Ярославля (Туношна).

Ранее пассажиров московского аэропорта эвакуировали на фоне атаки беспилотников.