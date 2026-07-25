В Челябинской области объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности объявлен в субботу утром в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Внимание! На территории Челябинской области объявлен режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Власти региона также предупредили о возможных временных перебоях в работе связи и доступа к интернету.

До этого в Ленинградской области разработали плавучую платформу «Плот-47» для защиты портовой инфраструктуры от атаки БПЛА.

По данным министерства обороны России, всего в ночь на 24 июля над территорией страны перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки были отражены в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали в Тверской, Орловской, Рязанской, Псковской, Владимирской, Курской, Смоленской, Ленинградской, Тульской, Белгородской, Калужской, Брянской и Новгородской областях. Также несколько БПЛА сбили над акваториями двух морей — Черного и Азовского.

Ранее в Новгородской области сообщили об отражении атаки беспилотников.