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Общество

В США после пожара в жилом доме нашли мертвыми восемь человек, включая детей

ABC: тела двух взрослых и шестерых детей нашли после пожара в доме в Мичигане
Steve Russo/Reuters

Тела восьми человек обнаружили после пожара в жилом доме в американском штате Мичиган. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на правоохранительные органы.

ЧП произошло в городе Гранд-Хейвен. По данным журналистов, накануне утром сотрудники экстренных служб прибыли к одному из домов из-за сообщений о запахе гари. Огнеборцы не нашли очаг возгорания и уехали, но через несколько часов вернулись в связи с поступившим звонком об исходящем от здания белом дыме.

«Я могу сообщить вам, что погибли двое взрослых и шестеро детей», — рассказал капитан полиции Джейк Спаркс.

По его словам, на телах некоторых погибших были обнаружены огнестрельные ранения. Предположительно, все погибшие — члены одной семьи. Специалисты пока не установили их личности и точные причины смерти.

В материале отмечается, что сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Одна из них — умышленный поджог.

10 июня в селе Новые Каратавлы в Башкирии произошел пожар в частном жилом доме. После ликвидации огня на пепелище нашли тела троих детей 2015, 2016 и 2020 годов рождения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее дети погибли в результате пожара в Красноярском крае.

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