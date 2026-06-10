Самому маленькому 6 лет: на пепелище дома в Башкирии нашли тела трех детей

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли трое детей 6, 10 и 11 лет

В Башкирии трое детей погибли при пожаре в одноэтажном деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

По предварительной информации, пожар произошел во втором часу дня 10 июня в селе Новые Каратавлы в Салаватском районе. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела троих детей 2015, 2016 и 2020 года рождения. На кадрах, появившихся в сети, видно, что от деревянной постройки ничего не осталось.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства, при которых произошел пожар. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае. Трагедия произошла в поселке Дубинино в Шарыповском округе, когда мать мальчиков в возрасте 1 года, 3 и 4 лет вышла в магазин за продуктами. В это время в квартире начался пожар. Отец детей находился на работе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Уточняется, что всего в семье пятеро детей.

Ранее в Ленобласти семья лишилась квартиры из-за запускавшего самолетики соседского ребенка.