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Общество

Российские школьники привезли порядка 30 медалей с международных олимпиад

Российские школьники завоевали 27 медалей на международных олимпиадах

Российские школьники с начала 2026 года завоевали 27 медалей на пяти основных международных предметных олимпиадах, из которых 23 — золотые и четыре — серебряные. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Награды были получены по итогам соревнований по биологии, географии, физике, химии и математике. В министерстве отметили, что особенно успешным оказалось выступление российских команд в естественно-научных дисциплинах.

До этого Минпросвещения России предложило изменить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Так, с 1 сентября планируется запретить повторное участие одного и того же школьника в одном этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года. В министерстве пояснили, что эта мера должна исключить возможность перехода участников из одного региона в другой в попытке добиться более высокого результата.

Еще одно изменение может вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться права автоматически проходить на муниципальный, региональный и заключительный этапы олимпиады.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что с 1 сентября грозит школьникам за срыв урока.

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