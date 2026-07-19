В России разработали новые правила для участников школьных олимпиад

Минпросвещения России предложило изменить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, с 1 сентября планируется запретить повторное участие одного и того же школьника в одном этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года. В министерстве пояснили, что эта мера должна исключить возможность перехода участников из одного региона в другой в попытке добиться более высокого результата.

Еще одно изменение может вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться права автоматически проходить на муниципальный, региональный и заключительный этапы олимпиады. Предполагается, что для получения соответствующих преимуществ им снова придется начинать участие со школьного этапа. В Минпросвещения считают, что право на льготы должно подтверждаться результатами текущего учебного года, а не прежними достижениями. В ведомстве отметили, что сейчас участники с автоматическим проходом составляют около трети всех приглашенных на заключительный этап.

Проект также предусматривает ужесточение ответственности за нарушение правил проведения олимпиады. Если школьника удалят за нарушение порядка, он лишится права участвовать в олимпиадах по любым общеобразовательным предметам до конца текущего года. В министерстве пояснили, что такая мера направлена на повышение академической честности. Сейчас при использовании запрещенных средств связи или иных нарушениях аннулируется только результат по конкретному предмету.

Кроме того, предлагается распространить запрет на использование средств связи на все этапы олимпиады, тогда как ранее он действовал только на региональном и заключительном этапах. Перечень запрещенных устройств также планируют расширить, включив в него, в частности, микронаушники.

Еще одной инициативой станет обязательное признание результатов перепроверки работ Центральной предметно-методической комиссией. По мнению Минпросвещения, это позволит повысить качество проверки олимпиадных работ в регионах.

В ведомстве подчеркнули, что все предложенные изменения пока находятся на стадии общественного обсуждения. Окончательное решение об их включении в действующий порядок будет принято после завершения этой процедуры.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что с 1 сентября грозит школьникам за срыв урока.