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Общество

В Минпросвещения рассказали, что с 1 сентября грозит школьникам за срыв урока

Минпросвещения РФ: за повторный срыв урока школьника отправят к завучу на беседу
Shutterstock

С 1 сентября 2026 года во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушения дисциплины во время уроков. Минпросвещения утвердило порядок действий педагогов в случаях, когда ученики мешают проведению занятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, при первом нарушении учитель сможет ограничиться устным замечанием. Если школьник продолжит нарушать дисциплину и препятствовать проведению урока, педагог получит право привлечь специалиста, отвечающего за соблюдение порядка в образовательной организации.

После вмешательства ответственного сотрудника с учеником проведут профилактическую беседу. По ее итогам будет принято решение о возможности возвращения школьника на урок. Кроме того, родители ученика будут уведомлены о произошедшем инциденте.

В Минпросвещения отмечают, что новые нормы призваны установить единый алгоритм действий для работников школ при нарушениях поведения учащихся, а также помочь педагогам поддерживать порядок во время учебного процесса.

До этого сообщалось, что с 1 сентября для учеников первых классов полностью отменяются домашние задания.

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