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Трамп оценил символический подарок от Путина

Кук-младший: Трамп положительно оценил подаренную Путиным хоккейную шайбу
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на хоккейную шайбу, которую ему передали в качестве символического подарка от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил глава делегации США, председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший в разговоре с РИА Новости.

По словам представителя США, настоящую шайбу российский лидер не передавал, поэтому после возвращения в Соединенные Штаты Кук-младший самостоятельно нашел ее и положил на стол президента. Он также объяснил Трампу символическое значение подарка.

«Он рассмеялся, его это очень позабавило», — рассказал Кук-младший.

Кук-младший участвовал в Петербургском международном экономическом форуме в июне и во время пленарного заседания передал президенту России привет от американского коллеги. В ответ Путин использовал хоккейную метафору и попросил вернуть шайбу Трампу.

До этого Трамп заявил, что верит словам Путина и председателя КНР Си Цзиньпина об отсутствии поставок вооружений Ирану.

Ранее в Кремле заявили о возможности быстро согласовать разговор Путина и Трампа.

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