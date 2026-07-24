В Белгородской области порядка 100 человек находятся в больницах после атак

В Белгородской области 99 человек находятся в больницах после атак ВСУ

Около 100 мирных жителей, которые пострадали за последнее время в результате атак ВСУ по Белгородской области, находятся в медучреждениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

«Всего на утро 24 июля 2026 года в медицинских учреждениях региона находятся 99 пациентов, получивших различные ранения. В их числе семь детей, состояние которых оценивается медиками как средняя степень тяжести», — говорится в публикации.

При этом в правительстве уточнили, что состояние восьми взрослых пациентов тяжелое, в настоящее время они находятся в реанимации.

Кроме того, еще шесть жителей Белгородской области, которые получили серьезные ранения из-за атак украинских войск, доставлены в Москву.

24 июля Киров впервые подвергся ракетной атаке — удар пришелся по одному из предприятий, сообщил губернатор Александр Соколов. По информации украинских СМИ, ВСУ применили крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 км. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку «дальнобойной санкцией». Тем временем кировчане пожаловались, что не получали оповещений о ракетной опасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные за неделю сбили более 5 тыс. беспилотников ВСУ в зоне СВО.