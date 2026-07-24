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Армия

Российские военные за неделю сбили более 5 тыс. беспилотников ВСУ в зоне СВО

Минобороны: силы ПВО за неделю сбили более 5 тыс. БПЛА и 13 ракет «Фламинго»
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны в течение недели уничтожили 5249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает в мессенджере «Макс» пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска поразили 71 управляемую авиабомбу, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, 13 крылатых ракет «Фламинго»/Flamingo, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Также в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские войска в течение недели нанесли один массированный и 18 групповых ударов по объектам на территории Украины. В результате силы РФ поразили объекты инфраструктуры пяти украинских портов, которые использовались для разгрузки и хранения грузов в интересах ВСУ, а также горюче-смазочных материалов, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что российские военные атаковали Киев баллистическими ракетами.

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