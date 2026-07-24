В украинском Ужгороде мужчина открыл огонь по полицейским

На Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу и пожар в лесу

Мужчину, открывшего огонь по полицейским в украинском Ужгороде, задержали. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мужчина стрелял по полицейским из боевого пистолета Glock 17, рассказал журналист Виталий Глагола.

До этого украинские СМИ сообщили, что в Ужгороде вооруженный мужчина устроил стрельбу на территории Шахтинского леса, об этом полицейским рассказали дети. Во время патрулирования территории правоохранители услышали выстрелы. По предварительной информации, одна из пуль попала в заброшенное здание, из-за чего в лесном массиве возник пожар.

На поиски вооруженного мужчины были привлечены сотрудники спецподразделения Нацполиции Украины.

Сообщается, что задержанный мог находиться в Шахтинском лесу на протяжении несколько дней.

До этого на Украине мужчина открыл стрельбу в ресторане из-за отсутствия наркотиков в меню. Во время застолья он потребовал от 18-летней официантки принести ему наркотики, а кода ему отказали — достал пистолет и выстрелил прямо в ресторане.

Ранее украинский военный отправил жене и детям взрывчатку в посылке с продуктами.