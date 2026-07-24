10-летний мальчик не выжил после падения из окна в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда из окна многоквартирного дома выпал ребенок. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Еременко. По предварительной информации, 10-летний мальчик упал с высоты восьмого этажа месте происшествия работали экстренные службы.

По данным РИА Новости, спасти ребенка не удалось. Региональный СК проводит проверку произошедшего.

До этого похожий случай произошел в Чувашии. Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из открытого окна, несмотря на установленный блокиратор. 17 июля в Москве 11-летняя девочка выпала из окна девятого этажа и осталась в живых. По одной из версий, школьница смотрела на улицу и потеряла равновесие.

Ранее в Уссурийске двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.