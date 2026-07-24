Четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Чувашии

В Чувашии мальчик выпал из окна четвертого этажа, несмотря на блокиратор

Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Канаше, сообщили в прокуратуре Чувашии.

Несчастный случай произошел вечером 23 июля в микрорайоне Восточный, после чего ребенка доставили в больницу для оказания срочной помощи.

По предварительным данным, мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из открытого окна, несмотря на установленный блокиратор.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, что привело к инциденту. Проверка находится на контроле прокуратуры.

До этого похожий случай произошел в Москве, 11-летняя девочка выжила после падения с девятого этажа. Она находилась дома с семьей. В какой-то момент один из взрослых услышал ее крик из комнаты и побежал на помощь, но помещение оказалось пустым, а окно — открытым. В результате падения с высоты школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Ранее беременная россиянка выпала из окна 7-го этажа, выжила и не потеряла ребенка.