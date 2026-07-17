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Общество

11-летняя девочка выпала из окна 9-го этажа в центре Москвы и выжила

«МК»: в Москве врачи борются за жизнь 11-летней школьницы, выпавшей из окна
Global Look Press

В центре Москвы 11-летняя девочка выпала из окна девятого этажа и осталась в живых, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел вечером 16 июля на улице Бакунинская. В результате падения с высоты школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По данным источников, девочка находилась дома с семьей. В какой-то момент один из взрослых услышал ее крик из комнаты и побежал на помощь, но помещение оказалось пустым, а окно — открытым.

Близкие пострадавшей утверждают, что девочка не хотела навредить себе, но любила сидеть на подоконнике. По одной из версий, школьница смотрела на улицу и потеряла равновесие. Как стало известно, ее семья недавно переехала в Москву из Поволжья и сняла квартиру в центре.

Ранее в Уссурийске двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.

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