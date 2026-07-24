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Общество

В России предложили разрешить покупку лекарств по электронным рецептам в регионах

Минздрав России предложил расширить доступность лекарств по электронным рецептам
Denys Kurbatov/Shutterstock/FOTODOM

Министерство здравоохранения России предложило расширить возможность покупки лекарственных препаратов по электронным рецептам в регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минздраве отметили, что для реализации цели был разработан проект постановления правительства. Документом предусмотрен запуск пилотного проекта по расширению доступности лекарств по электронным рецептам.

«Цифровой вариант [рецепта] можно использовать только в пределах того региона, где он был оформлен. В рамках пилотного проекта приобрести лекарства по электронному рецепту можно будет и в других регионах–участниках «пилота», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что список регионов-участников проекта будет опубликован позже. Для покупки лекарств россиянам нужно будет показать документ на кассе аптеки с помощью мобильного приложения «Госуслуги».

В июне сообщалось, что закон автоматического назначения штрафов может быть распространен на лекарственные препараты. Из письма с предложением замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко следует, что механизм должен будет работать по аналогии с дорожными камерами: кассовые системы передают информацию о продажах, а при выявлении нарушения будет сформировано постановление.

Ранее популярный препарат от бессонницы оказался провокатором сердечной недостаточности.

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