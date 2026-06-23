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Наука

Популярный препарат от бессонницы оказался провокатором сердечной недостаточности

Circulation: прием дольше года повышает риск сердечной недостаточности на 89%
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Мелатонин — один из наиболее популярных безрецептурных препаратов для улучшения сна. Но предварительные данные нового исследования свидетельствуют: длительный прием этой добавки может быть небезопасен для сердца. Результаты опубликованы в журнале Circulation.

Мелатонин — гормон, который мозг вырабатывает в ночное время и который помогает регулировать внутренние часы организма. Синтетический мелатонин в таблетках помогает некоторым людям быстрее засыпать и не просыпаться ночью. Во многих странах, включая США, он продается без рецепта как «натуральная» добавка.

Авторы работы проанализировали электронные медицинские карты более 130 000 взрослых пациентов с бессонницей из США, Великобритании и ряда других стран. Оказалось, что у тех, кому мелатонин назначали на срок более года, в последующие пять лет риск сердечной недостаточности был на 89% выше, чем у не принимавших препарат. Риск смерти от любой причины у этой группы был примерно вдвое выше. В дополнительном анализе вероятность госпитализации с сердечной недостаточностью у долгосрочных потребителей оказалась почти в 3,5 раза выше.

Важно понимать ограничения исследования: данные о приеме мелатонина брались из рецептурных записей. Это значит, что в контрольную группу могли попасть американцы, которые покупали мелатонин самостоятельно — без рецепта — и на самом деле тоже принимали его. Причинно-следственную связь исследование не доказывает. Тем не менее специалисты считают, что полученные данные требуют внимательного изучения.

«Мелатонин широко считается безопасным и «натуральным» средством для сна. Поэтому нас поразили настолько значимые и согласованные данные о серьезных последствиях для здоровья», — отметил медицинский ученый Экенедиличукву Ннади из Нью-Йорка.

Сейчас мелатонин считается безопасным при кратковременном применении — до 1–2 месяцев. Долгосрочных данных крайне мало, и авторы настаивают на необходимости проспективных клинических испытаний.

Ранее ученые выяснили, что приём мелатонина детьми в дозах выше указанных на упаковке может вызывать передозировку.

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