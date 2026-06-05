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Общество

В России планируют ужесточить правила продажи лекарств

«Известия»: автоштрафы могут распространить на лекарства
Shutterstock

Закон автоматического назначения штрафов может быть распространен на лекарственные препараты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо с предложением замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко.

В публикации отмечается, что представитель ведомства направил инициативу в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак». 

В письме предлагается расширить действие закона об автоштрафах за продажу просроченных товаров и нелегальной табачной продукции.

Механизм должен будет работать по аналогии с дорожными камерами: кассовые системы передают информацию о продажах, а при выявлении нарушения будет сформировано постановление, которое направят в личный кабинет компании на портале «Госуслуги».

До этого глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что все российские пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а количество обращений граждан по вопросам нехватки медикаментов продолжает снижаться.

Ранее Минздрав планировал ввести обязательную продажу рецептурных препаратов по электронным рецептам.

 
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