Психолог предупредила о негативных последствиях удаленки

Удаленный формат работы может негативно отразиться на нервной системе сотрудника, поскольку организму нужно четкое расписание. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

По словам специалиста, со стороны может показаться, что в гибком графике работы, который дает удаленка, нет недостатков. Однако в результате такого образа жизни страдает нервная система работника.

«Человеку важно расписание — это гормоны, нервы, рефлексы. А когда сбиваются биологические ритмы, то рушится вся система. Организм не понимает, когда будет отдыхать, а когда надо собраться. Он начинает саботаж, чтобы выжить в хаосе и снизить энергозатраты», — объяснила психолог.

Она подчеркнула, что в таких условиях организм начинает экономить энергию. В первое время сотрудник перестает умываться, оправдывая отказ от процедур тем, что его все равно никто не заметит. После человек начинает некачественно питаться, чтобы не тратить время и силы на готовку здоровых блюд.

Эксперт добавила, что со временем удаленщик также минимизирует общение с окружающими, предпочитая не выходить из дома. В итоге такой образ жизни приводит к тому, что человек может столкнуться с свето- и звукобоязнью легких форм, а также с социо- и агарофобиями.

Ученые Университета Цукубы до этого сообщили, что людям, работающим на удаленке, для снижения стресса и роста продуктивности важен не тип нагрузки, а суммарный объем движения — то есть число шагов за день.

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