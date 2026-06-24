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Общество

Названы самые «ленивые» и самые трудолюбивые города России

Больше всего трудоголиков, готовых работать более 8 часов, живет на юге России
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Российскую молодежь перестала привлекать «удаленка» — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Если раньше это было преимуществом для 40% россиян младше 35 лет, то в 2026 году их доля снизилась до 25%. Причем, чем выше уровень дохода, тем ниже стремление работать из дома.

Девушки чаще молодых людей стремятся к удаленке — 32% против 18% соответственно. Для российской молодежи более привлекательна возможность работать в большой компании среди специалистов, у которых можно многому научиться (22% против 16% ранее), заниматься чем-то общественно-полезным, например, быть врачом (18% против 9% ранее) или проявить свой творческий потенциал в креативной индустрии (15% против 13% ранее).

Современные молодые люди по-прежнему редко стремятся получить техническую специальность — в среднем 5% опрошенных. Самая высокая доля молодежи, готовой работать на промышленных предприятиях, проживает в Перми (25%) и Новосибирске (12%). Для сравнения, в Москве этот показатель равен 8%, в Санкт-Петербурге — 5%.

Треть молодых россиян хотели бы сократить рабочее время с 8 часов в день (при графике 5/2) до 6–7 часов в день. Больше всего желающих уменьшить рабочий день проживает в Нижнем Новгороде (57%), Перми и Воронеже (по 50%). К трудоголикам, готовым работать 8 часов в день и больше, себя причисляют 22% молодых россиян. Больше всего их проживает на юге России — в Краснодаре (46%) и Ростове-на-Дону (45%). Мечтают никогда не работать молодые люди из Нижнего Новгорода (29%) и Санкт-Петербурга (19%). В среднем же по стране доля «ленивой» молодежи не превышает 6%.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.

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