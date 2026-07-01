Назван простой способ снизить стресс и повысить продуктивность для работающих на удаленке

AJHP: ходьба снижает стресс и повышает продуктивность у работающих на удаленке

Работающим на удаленке для снижения стресса и роста продуктивности важен не тип нагрузки, а суммарный объем движения — то есть число шагов за день. К такому выводу пришли ученые Университета Цукубы. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Health Promotion (AJHP).

В исследовании участвовали 100 японских сотрудников, работавших дистанционно не менее одного дня в неделю. Ученые оценивали суточную физическую активность, сидячее поведение, уровень стрессовых реакций и рабочую производительность.

Оказалось: высокое суточное число шагов существенно связано с более низким уровнем стресса, а низкий стресс — с более высокой производительностью. Медиационный анализ показал, что количество шагов влияет на продуктивность именно через снижение стресса.

При этом ни легкая физическая активность, ни тренировки умеренной и высокой интенсивности, ни уровень сидячего поведения как такового не показали аналогичного эффекта. Для удаленных работников ключевым является именно ежедневный суммарный объем движения — ходьба, — а не интенсивность нагрузок.

Авторы объясняют это просто: дистанционный формат лишил людей случайной ходьбы — дороги до офиса, перемещений между кабинетами, обеденных прогулок. Именно это снижение, а не характер нагрузок, может объяснять рост стресса и падение продуктивности у удаленных сотрудников.

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