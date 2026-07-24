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Общество

В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины, укравшего 295 млн гривен

Генпрокурор Кравченко: в Словакии задержан экс-чиновник Федерации футбола Украины
Андрей Павелко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Словакии задержали бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины. Об этом сообщил генпрокурор республики Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По данным следствия, задержанный подозревается в выводе почти 295 млн гривен (около 511,7 млн рублей) средств федерации через заключение фиктивных договоров на поставку морепродуктов, кофе, элитных сортов чая и электрооборудования.

«Офис генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции. Мною направлено в компетентные органы Словацкой Республики письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица, а также о применении временного ареста», — написал Кравченко.

По информации издания Insider UA, речь идет о бывшем главе Федерации футбола Украины Андрее Павелко. Он возглавлял организацию с 6 марта 2015 года по 25 января 2024 года.

В июне Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности министра культуры страны Ростислава Карандеева. Чиновник обвиняется в содействии незаконной переправке за границу восьми украинцев.

Ранее на Украине задержали экс-главу минюста.

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