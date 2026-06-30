Бывшего врио министра культуры Украины отправили под домашний арест

Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности министра культуры страны Ростислава Карандеева. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

20 июня генеральный прокурор страны Руслан Кравченко заявил, что бывший и.о. министра культуры Украины обвиняется в содействии незаконной переправке за границу восьми украинцев. Тогда имя экс-чиновника, которому предъявлено обвинение, он не назвал, однако украинские СМИ предположили, что речь идет о Ростиславе Карандееве.

Как уточнил генпрокурор, уголовное дело возбуждено по факту выезда за границу восьми военнообязанных граждан Украины, которые формально числились участниками музыкального коллектива. Сначала пограничники отказывались выпустить их из страны даже при наличии документа об участии в концертной деятельности, но потом Госпогранслужба Украины получила письмо из министерства культуры с просьбой от имени и.о. главы ведомства не препятствовать выезду «музыкантов».

Карандеев был депутатом Киевсовета II, III и IV созывов, с 2015 года стал замминистра культуры и информационной политики Украины, а в 2023-2024 годах временно исполнял обязанности министра.

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