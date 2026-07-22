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Нейропсихолог объяснила, что влияет на здоровье мозга

Нейропсихолог Гроза: социальные контакты влияют на здоровье мозга
Shutterstock

Мозгу для здоровья нужны не только задачи, но и социальный контакт, в том числе речь, эмоции, обратная связь, совместное внимание, чувство принадлежности к обществу. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог Елена Гроза.

Она уточнила, что здоровый мозг в клиническом смысле – это орган, который справляется со своими основными функциями: вниманием, памятью, речью, мышлением, эмоциональной регуляцией, планированием, принятием решений и адаптацией к нагрузке. Угрозой для него могут выступать депрессия и тревога, которые сказываются на внимании, памяти и исполнительных функциях. В этом случае мозг будет занят сканированием тела в поисках угроз, из-за чего часть когнитивного ресурса теряется.

«В жизни это выглядит так, что человек начинает забывать простые вещи, труднее принимает решения, быстрее раздражается, хуже планирует и чаще действует на автомате», — уточнила Гроза.

Врач-невролог клиники «Женский Доктор» Рада Клинчаева до этого рассказала «Газете.Ru», что прогулки по лесу действительно полезны для мозга. Это не просто красивые слова, а факт, подтвержденный учеными.

Ранее были названы популярные заменители сахара, ускоряющие старение мозга.

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