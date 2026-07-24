В Польше запретили держать собак на привязи

Президент Польши Кароль Навроцкий утвердил закон, запрещающий содержание собак на привязи после того, как в ноябре минувшего года он заблокировал аналогичный законопроект. Об этом пишет ТАСС.

«Первым из подписанных мною сегодня законов стал закон о внесении изменений в закон о защите домашних животных, либо, как его называют, закон о привязи», — заявил Навроцкий.

Он пояснил, что доработанный документ учитывает интересы всех сторон: фермеров, профессиональных кинологов и владельцев рабочих собак, чьи претензии к предыдущей версии проекта были учтены.

До этого момента, начиная с 1997 года, польское законодательство разрешало держать собак на привязи при условии, что ее длина составляет более трех метров.

Содержание собак на цепи вблизи дома негативно сказывается на их психологическом состоянии и особенностях поведения. Такое мнение в беседе с изданием «Газета.Ru» высказала Юлия Немцева, кандидат ветеринарных наук и преподаватель профильной кафедры одного из университетов.

Эксперт подчеркнула, что подобный метод ограничения свободы особенно губителен для активных пород, а также для животных, обладающих ярко выраженными рабочими и охранными инстинктами. В зоне повышенного риска находятся овчарки, доберманы, австралийские пастушьи собаки, бордер-колли, а также представители крупных пород, изначально выведенных для участия в боях.

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