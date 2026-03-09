Размер шрифта
Ветврач объяснила, почему собак любой породы нельзя держать на привязи у дома

Ветврач Немцева: никакая порода собак не предназначена для жизни на цепи
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Держать собаку на привязи у дома — практика, которая вызывает серьезные опасения с точки зрения поведения и психического здоровья животного. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета Юлия Немцева.

«Любая собака, ограниченная в движении, лишена возможности исследовать пространство, социализироваться и расходовать естественную энергию, что практически гарантированно приводит к стрессу, тревожности и развитию деструктивного поведения», — объяснила она.

Особенно опасно держать на цепи породы с высоким уровнем энергии и выраженной охранной или рабочей направленностью — например, бордер-колли, австралийские пастушьи собаки, доберманы, овчарки, а также крупные бойцовые породы.

«Эти животные требуют регулярной физической и умственной нагрузки. При длительной изоляции они становятся агрессивными, непредсказуемыми и могут представлять опасность для человека и других животных», — заявила эксперт.

Даже для более спокойных пород, таких как лабрадоры или ретриверы, постоянная жизнь на привязи крайне нежелательна. Ограничение движения приводит к социальной изоляции, проблемам с суставами и сердечно-сосудистой системой, а также к усилению тревожности и навязчивого поведения.

«Использовать привязь можно только в редких, временных ситуациях — например, во время кратковременного нахождения на улице при отсутствии огражденного участка. Для постоянного содержания оптимальны безопасные огражденные территории, вольеры или свободный выгул, которые позволяют собаке реализовать свои природные потребности. Главный принцип — никакая порода не предназначена для постоянной жизни на цепи», — резюмировала она.

