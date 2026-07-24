Синоптик рассказал о состоянии воздуха в Петербурге после удара по складам Wildberries

Синоптик Колесов: дым от пожара после атаки ВСУ на склады уходит мимо Петербурга

Западный ветер уносит мимо Санкт-Петербурга дым от пожара на складах маркетплейса Wildberries в Ленинградской области, начавшийся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Только в районе горения [возможно загрязнение воздуха]. Ветер западный несет все мимо города» — сказал синоптик.

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся налету беспилотников. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Над Ленинградской областью уничтожили более полусотни дронов, в Пулково около 50 рейсов задержались более чем на два часа. Два логистических комплекса Wildberries временно остановили работу.

По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, люди не пострадали во время атак на логистические комплексы Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Крыму. Она уточнила, что ударам подверглись объекты в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе. Часть хранившихся там товаров удалось сохранить, подчеркнула предпринимательница.

Ранее обрушение склада птицефабрики произошло в Ленобласти в результате атаки БПЛА.