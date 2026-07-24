Основательница Wildberries сделала заявление после атак на склады маркетплейса

Ким: при атаках на склады Wildberries в ночь на 24 июля никто не пострадал

Люди не пострадали во время атак на логистические комплексы Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.

Она уточнила, что ударам подверглись объекты в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе. Часть хранившихся там товаров удалось сохранить, подчеркнула предпринимательница.

«На всех складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты — по предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Ким добавила, что компания совместно с профильными службами приступила к ликвидации последствий атак.

В ночь на 24 июля пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) сообщила, что сортировочный центр маркетплейса в Симферополе был эвакуирован в целях обеспечения безопасности. Позднее была приостановлена работа логистических комплексов в Уткиной Заводи и Шушарах. В пресс-службе RWB заверили, что дополнительно оповестят о возобновлении работы центров.

Ранее в ООН высказались об ударах по складам Wildberries в России.