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Общество

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Киров

Кузнецов: в Кирове госпитализировали 12 пострадавших после ракетного удара ВСУ
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Кирове госпитализировали 12 человек, которые пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В больницы Кирова госпитализированы 12 пострадавших при атаке укронацистов. Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, еще двое – в тяжелом состоянии. 14 пострадавших при атаке получили медицинскую помощь амбулаторно», — сказал помощник главы ведомства.

Кузнецов добавил, что пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.

24 июля Киров впервые подвергся ракетной атаке — удар пришелся по одному из предприятий, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Соколов. По информации украинских СМИ, ВСУ применили крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 км. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку «дальнобойной санкцией». Тем временем кировчане пожаловались, что не получали оповещений о ракетной опасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту атакованного украинскими войсками Кирова задержали шесть рейсов.

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