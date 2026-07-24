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Общество

В аэропорту атакованного украинскими войсками Кирова задержали шесть рейсов

Шесть рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Кирова
Дмитрий П./Яндекс Карты

В аэропорту Победилово, расположенном в Кирове, задержали шесть рейсов. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, опаздывают три рейса в Киров из Москвы, Нарьян-Мара и Махачкалы. Также руководству авиагавани пришлось перенести вылет самолетов из Кирова в Сочи, Калининград и Нарьян-Мар.

Рано утром 24 июля пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале сообщила, что в аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов. К текущему моменту ограничения на работу авиагавани уже отменили.

Как рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов, украинские военные нанесли ракетный удар по одному из предприятий в административном центре региона. В результате пострадали мирные жители, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. В пресс-службе областного правительства заявили, что после атаки в районе Филейки произошло отключение света и воды. Сотрудники профильных служб приступили к ремонтно-восстановительным работам, ожидается, что в первую очередь электричество будет подано в социальные учреждения и жилые дома.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково задержали полсотни рейсов.

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